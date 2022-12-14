По итогам 2021 года турпоток в Мурманскую область составил 486 тыс. человек. Таким образом, количество туристов может вырасти на 10%.

"Если говорить о новогодних каникулах, то смею предполагать, что они (показатели турпотока — ИФ) будут не меньше, чем в аналогичный период прошлого года", — отметил Елисеев.

В новогодние каникулы 2022 года регион посетили 75 тыс. туристов, сообщал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в январе текущего года.

"Сегодня мы чувствуем и видим повышенный интерес к арктическому направлению, что подтверждается высокой загрузкой в период новогодних каникул коллективных средств размещения региона, а также в туристических объектах региона", — отметил Елисеев.

Ранее в среду "Аэрофлот" сообщил, что с 30 декабря начнет выполнять прямые рейсы из Москвы в Кировск, где сосредоточены горнолыжные комплексы Мурманской области. Рейсы будут выполняться трижды в неделю.