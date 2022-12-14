Годом ранее в этот период пиковый показатель составлял 110 тыс. пассажиров, говорится в сообщении Fraport, где отмечается, что тогда на авиапутешествия еще распространялись антиковидные ограничения.

Количество пассажиров в аэропорту Франкфурта-на-Майне в ноябре увеличилось на 41% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 4,1 млн человек, говорится в сообщении Fraport.

В то же время по сравнению с допандемийным 2019 годом их число в ноябре оказалось ниже на 19%, несмотря на "заметное восстановление" объема межконтинентальных деловых поездок.