"Ее (ель — ИФ) спилили в понедельник неподалеку от деревни Гряды в Волоколамском городском округе. Два дня ушло на упаковку, а сегодня ёлку в торжественной обстановке отправили на новогоднем автофургоне, за рулём которого Дед Мороз", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что вечером главная елка страны прибудет на Соборную площадь Кремля, где ее начнут наряжать.

Дереву 95 лет, ее рост — 27 м, диаметр ствола — 56 см, размах веток — 10 м.

Поиски новогодней ели проходили с лета. Было отобрано более 60 "кандидатур". Основные критерии — высота, возраст, цвет хвои, правильная пирамидальная форма и удобный подъезд к ёлке.