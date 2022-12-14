"Впервые за время существования филиала мы пробуем новый формат проведения выставок. Помимо основной, будут организованы так называемые спецпоказы. Вниманию посетителей будут предлагаться дополнительно экспонаты, которые относятся к той или иной выставке, но не вошли в сами экспозиции", — говорится в сообщении.

Так, в рамках выставки "Античные вазы" с 14 декабря начался специальный показ, посвященный Ниобидам — детям Ниобы, согласно греческой мифологии. Экспонаты будут выставляться в специальной витрине до середины января. Это небольшие фигурки, высотой около 15 см, которые находились в одном из саркофагов, найденных российскими археологами.

Кроме того, в рамках выставки "Купеческий портрет XVIII — начала ХХ века" ряд памятников, не вошедших в основную экспозицию, будет выставляться поочередно на несколько дней во время выставки.

В частности, с 21 декабря будет демонстрироваться портрет одного из самых известных дарителей Государственного исторического музея — коллекционера Петра Ивановича Щукина. Портрет написан в 1900 году художником, фотографом и собирателем российских древностей Андреем Осиповичем Карелиным.

Также вместе с портретом будет выставлена и подлинная бессрочная паспортная книжка, выданная в 1905 году Управлением Императорского Российского Исторического музея действительному статскому советнику Щукину.

До конца года запланировано по три спецпоказа, в 2023 году в филиале музея эта практика будет продолжена. Кураторы выставок также проведут лекции для посетителей, добавили в пресс-службе.

В настоящее время в Тульском филиале ГИМа открыты две выставки. В экспозиции "Античные вазы" представлено более 60 ваз, возраст которых около 25 столетий. Они представляют историю развития искусства древнегреческой вазописи с середины II тысячелетия до н.э. по III в. до н.э.

На выставке "Купеческий портрет XVIII — начала ХХ века" представлены 48 живописных полотен и более 200 памятников из собрания Исторического музея.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров.