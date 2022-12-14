"С 31 декабря для въезда в Венесуэлу не потребуется ПЦР-тестирование", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Между тем, для посещения страны по-прежнему нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Венесуэлу. Справка должна быть на английском языке с живой печатью. В качестве альтернативы страна принимает сертификат вакцинации "Спутником V", он действует 270 дней, после нужен бустер.

Перед вылетом всем иностранным гражданам необходимо заполнить анкету на сайте pasedesalud.casalab.com.ve, чтобы получить QR-код для предъявления в аэропорту.

Прямые рейсы из России в Венесуэлу выполняет авиакомпания Conviasa, полеты осуществляются раз в неделю. У российских туроператоров "Интурист" и TEZ Tour есть блоки мест на рейсах из Москвы, до мая 2023 года Conviasa намерена перевозить по 115-120 организованных туристов на каждом рейсе.