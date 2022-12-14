Каток некоторое время функционировал в тестовом режиме и сейчас полностью готов к приему рязанцев.

"Его отличительная особенность — система охлаждения льда, при которой каток будет работать даже при плюсовых температурах", — отмечает пресс-служба.

Для посетителей будут организованы прокат коньков, теплая раздевалка и зона фудкорта. По вечерам на катке будет включаться освещение и музыкальное сопровождение. В период новогодних праздников пройдут мастер-классы и тематические мероприятия.

В период с 25 декабря по 8 января каток будет работать бесплатно. Одновременно он может принять не более 80 человек, поэтому записаться на сеанс можно заранее по телефону администрации.

В целом же ледовая площадка будет работать до 28 февраля ежедневно с 11:00 до 22:00 с перерывами каждые 45 минут на подготовку льда.