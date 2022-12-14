Расписание полетов аэропорта утвердили в среду глава Росавиации Александр Нерадько и губернатор региона Олег Кувшинников.

Рейсы будут выполнять "Северсталь" и "Вологодское авиационное предприятие" из Вологды и Череповца, а также из Москвы и Санкт-Петербурга с пересадками в Вологде и Череповце.

Ранее в декабре Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта после реконструкции, начатой в 2018 году. До этого аэропорт обслуживал исключительно внутренние рейсы и мог принимать только небольшие самолеты вместимостью до 40 пассажиров. Теперь он сможет принимать новые типы воздушных судов, включая стоместные Superjet 100.