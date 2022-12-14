Полеты будут выполняться четыре раза в неделю из аэропорта "Внуково", уточнила она. С 6 февраля частота увеличится до 5 раз в неделю, а с 21 февраля полеты будут ежедневными.

Рейсы по всем международным направлениям, включая ОАЭ, "Победа" приостановила в марте.

Сейчас сеть зарубежных маршрутов компании состоит из рейсов в Минск и Стамбул. Сообщалось, что в декабре она также планирует возобновить полеты в Аланию и Анталию, а также армянский Гюмри.

Парк "Победы" состоит из американских Boeing 737-800 NG. Базовые аэропорты — московские "Шереметьево" и "Внуково".