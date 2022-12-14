"По данным Минтранса Астраханской области, к 2024 году ожидается рост пассажиропотока аэропорта Астрахани до 1,1 млн человек. Это произойдет за счет расширения географии полетов по внутренним и международным направлениям, развития рынка авиаперевозок, снятия ограничений на полеты и открытия дальнемагистральных направлений", — говорится в сообщении пресс-службы.

Указано также, что планируется реконструкция аэропорта, которая будет способствовать увеличению пропускной способности и даст возможность принимать самолеты в сложных погодных условиях после установки нового аэронавигационного оборудования.

По данным аэропорта, в 2021 году предприятие обслужило рекордное количество пассажиров — 865,666 тыс. человек. Таким образом, к 2024 году планируется рост пассажиропотока на 27%.

Согласно пресс-релизу, в настоящее время дальнейшее развитие авиаперевозок сдерживает необходимость реконструкции покрытий искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП), рулежных дорожек и перронов. Пресс-служба напомнила, что было разработано два проекта: реконструкция старой и строительство новой ИВПП. "Один из вариантов, предложенных проектировщиками, предусматривал закрытие аэропорта на срок от 6 до 12 месяцев, что вызвало вполне понятную обеспокоенность граждан. Нас такой вариант также не устраивает, поскольку на территории региона нет иных альтернативных площадок для приёма воздушных судов. Это потребовало бы приостановки летных программ", — привела пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Сергея Иващенко.

В настоящее время ведется работа над изменением проектного решения без закрытия действующей ВПП.

Как сообщалось со ссылкой на заместителя генерального директора холдинга "Новапорт" по южному кластеру Сергея Дмитриева, в рамках государственно-частного партнерства на 2025-2026 годы (параллельно с реконструкцией полосы) в аэропорту Астрахани запланировано строительство нового аэровокзального комплекса, общая площадь которого составит 6-8 тыс. кв. м.