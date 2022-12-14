"Туристическая привлекательность нашей области во многом базируется на большом количестве интересных объектов истории, которые есть во всех муниципалитетах. Региональный бизнес уже давно увидел финансовые перспективы, связанные с их восстановлением и реконструкцией, включением в экономический оборот. Для развития таких начинаний, по инициативе губернатора Антона Алиханова и была принята региональная программа поддержки бизнеса, восстанавливающего объекты истории", — сказала Лесикова.

По ее словам, весной 2021 года предприниматели подали первые заявки на участие в программе и получении льготных субсидий. Тогда было одобрено шесть проектов, работа над которыми сегодня идет уже полным ходом, а первые объекты начинают обретать "вторую жизнь" и принимать посетителей.

"Таким, к примеру, является бывшая пивоварня "Понарт" в Калининграде. В этом декабре первые ее объекты открыли свои двери. На реализацию проекта реконструкции и приспособления памятника к современному использованию его собственник получил льготный займ и субсидию на общую сумму более 320 млн рублей. Конечно, и сам инвестор вложил в объект приличные средства", — пояснила Лесикова.

Министр отметила, что пример первых участников программы возымел эффект на региональный бизнес. И на сегодня общее их число увеличилось до 11. И поступление новых заявок ожидается в ближайшее время, несмотря на непростую ситуацию в экономике.

Один из крупнейших проектов программы является реновация замка Тапиау в Гвардейске. Инвестор планирует открыть на территории музейные залы, рестораны, два отеля, парк средневековых развлечений. Также предприниматели реконструируют замок Рагнит в Немане, предмостное укрепление на Литовский валу, форт № 3 в Калининграде, здания бывшего районного управления и замковой мельницы в Железнодорожном, здание банка и "Дом пастора" в Советске, сообщила Лесикова.

Бюджет программы на 2023-2025 годы, включая запланированные выплаты уже действующим её участникам, предварительно оцениваются в 3 млрд рублей, заключила министр.

Согласно условиям программы её участник, собственник или арендатор объекта культурного наследия, получает беспроцентный займ в сумме до 500 млн рублей на срок до 15 лет. Выплата займа происходит в последние 5 лет реализации проекта. Кроме того, заявителю одобряется безвозмездная финансовая поддержка в размере займа в случае, если он выполнит заявленные обязательства по проекту. Оператором программы выступает центр "Мой бизнес" Калининградской области.