"Мы расширяем антикризисный пакет мер в ответ на беспрецедентные экономические международные санкции против России. Город поддерживает свою экономику, предприятия, отечественный авиапарк, инновационные научно-технологические центры, а, это значит, что и тысячи москвичей, которые трудятся в этих отраслях. Законодательная инициатива мэра Москвы Сергея Собянина касается нового пакета налоговых льгот и направлена на совершенствование налогового законодательства столицы", — сказал Шапошников "Интерфаксу".

Он пояснил, что законопроектом рекомендуется освободить авиаперевозчиков от уплаты налога на имущество организаций и установить льготы по транспортному налогу в виде уплаты 1% исчисленной суммы налога в отношении самолетов, имеющих реактивные двигатели и принадлежащих на праве собственности отечественным компаниям. Данные самолеты должны быть зарегистрированы в реестре с учетом особенностей, установленных правительством РФ, а право собственности на них впервые зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на воздушные суда и сделок с ними после 1 марта 2022 года.

"В связи с санкционным давлением правительством РФ предусмотрен механизм перевода воздушных судов, принадлежащих иностранным лизинговым организациям и эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, в собственность отечественных предприятий. При этом в соответствии с налоговым законодательством у российской компании, которая оформит такие воздушные суда и учтет на балансе в качестве объектов основных средств, возникнет обязанность по уплате налога на имущество организаций и транспортного налога. Соответственно, существенно возрастет налоговая нагрузка", — добавил Шапошников.

По его словам, законопроектом предлагается установить срок действия указанных налоговых льгот до 31 декабря 2038 года и распространить их действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. Предлагаемые городом льготы по транспортному налогу не приведет к выпадающим доходам в бюджет Москвы в этом году и в последующие годы.

Кроме того, предлагается закрепить льготу по налогу на имущество для инновационных научно-технологических центров, осуществляющих научно-техническую деятельность, но не вошедшие в список предприятий, которым предусмотрены льготы, на 10 лет — с 1 января 2023 года по 31 декабря 2032 года. Также будут внесены изменения в закон города Москвы "О налоге на имущество физических лиц".