"Берегоукрепительные работы осуществляются для снижения негативного воздействия течения реки и предотвращения дальнейшего разрушения почвы, которые могут спровоцировать повреждение уцелевшей части объекта", — сказал собеседник агентства.

По его данным, такие мероприятия в горной местности проводятся впервые. Мкжду тем, деформация оснований имеется у большинства средневековых склеповых сооружений, расположенных на склонах гор.

Как отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, из-за подмыва берегов протекающей рядом со склепом речкой произошло его обрушение. В связи с этим были даны поручения провести берегоукрепительные работы, которые предотвратят дальнейшее разрушение исторического памятника.

"Надо очень бережно относиться ко всему, что связано с нашей историей. Работы эти должны вестись аккуратно, максимально сохраняя целостность расположенных рядом других объектов", — процитировали "Интерфаксу" Калиматова в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в конце августа этого года в горном Джейрахском районе из-за подмыва водой обрушился склеп в Цори, содержавший огромный пласт этнографического материала. Из склеповой усыпальницы были извлечены человеческие останки.

На месте найдены предметы материальной культуры, представляющие большой научный интерес. В частности, в средневековом склепе обнаружены холодное оружие, женские головные уборы, в том числе курхарсы — традиционный женский головной убор ингушей, женская и детская обувь, предметы женского туалета, украшения, берестяное письмо, а также предметы неизвестного назначения. Все захоронения были женскими.

Недавно по инициативе главы Ингушетии на этой территории установлены видеокамеры на солнечных батареях для исключения актов вандализма и обеспечения сохранности древних памятников.