Площадь поиска увеличивается: спасатели обследуют район реки Ушхо, хребтов Ажек и Прохладный.

"К поискам туриста подключился отряд "ЛизаАлерт", — говорится в сообщении.

Накануне вечером поисковый отряд "ЛизаАлерт" привлек к поиску частный вертолет, и во время облета пилот заметил в лесу какие-то огни, похожие на костер или фонарь. Он сообщил спасателям приблизительные координаты, и одна из поисковых групп МЧС выдвинулась в указанный квадрат — на северный склон хребта Алек чуть ниже слияния рек Ац и Сочи, вторая группа продолжала поиск на склонах хребта Ажек.

"На данный момент спасатели пока не обнаружили в указанном районе следов пребывания туриста, с большой долей вероятности пилот мог увидеть одного из участников поисковых групп", — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 9 декабря двое мужчин отправились в поход в район хребтов Ажек и Алек. Утром 11 декабря один из них остался в эко-поселении "Ажек", а другой ушел в сторону горы Семеновский Шпиль через хребет Алек и не вернулся.

Для поисково-спасательных работ с базы ЮРПСО МЧС выехали две смены спасателей. Также самостоятельный поиск организовал друг туриста, который изначально и позвонил в МЧС.

Накануне дежурному МЧС удалось выйти на телефонную связь с пропавшим, но сигнал был слабым и прервался.

Туристы не регистрировались в спасательных службах.