По данным табло, самолет должен был вылететь из Уфы накануне в 21:25 по местному времени, однако рейс перенесен 22:55 14 декабря.

В пресс-службе уфимского авиаузла "Интерфаксу" сообщили, что отправление рейса задерживается "по решению авиакомпании".

Информированный источник агентства уточнил, что задержка произошла в связи с поздним возвратом воздушного судна из Таиланда.

В пресс-службе Уфимской транспортной прокуратура "Интерфаксу" сообщили, что ситуация с задержкой рейса находится на контроле надзорного ведомства.

"Жалоб (от пассажиров — ИФ) не поступало", — сказал представитель ведомства.

Официальными комментариями авиакомпании по данному факту агентство пока не располагает.