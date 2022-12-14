"Мы просим (в Минтрансе РФ — ИФ) 14,2 млрд рублей в 2023 году. Они пока обещают 3,6 млрд рублей", — сказал собеседник агентства. Он также сообщил, что в 2022 году на ВПП из федерального бюджета региону выделили 8 млрд рублей. Общая стоимость проекта — более 24 млрд рублей.

Вместе с тем заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в среду в ходе рабочей поездки в Южно-Сахалинск подтвердил журналистам, что Минтранс РФ в 2023 году планирует выделить 3,6 млрд рублей на строительство ВПП. "На совещании договорились с нашими коллегами из Минтранса РФ о дополнительном финансировании в 2023 году. Планируется выделить 3,6 млрд рублей", — сказал он после совещания в правительстве Сахалинской области.

Как сообщалось, осенью 2021 года ООО "Региональная строительная компания" (РСК) выиграло два лота общей стоимостью более 24 млрд рублей на строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска, с ней был заключен контракт. Источник финансирования — областной бюджет.

В августе 2022 года пресс-служба правительства сообщала, что подрядчик приступил к строительству ВПП и в эксплуатацию полосу планируют ввести в 2024 году, хотя по условиям закупки РСК должна была вести работы до октября 2025 года.

Новая ВПП будет длиной 3,4 км и шириной 60 метров, она строится параллельно существующей полосе в 300 метрах от нее, что "позволит производить работы с минимальными ограничениями на эксплуатацию существующей ВПП". Подрядчик также обязан построить рулежную дорожку, контрольно-пропускной пункт, объекты электроснабжения, линии связи и управления, патрульную дорогу, ограждение, технические системы охраны и видеонаблюдения.

Новая полоса будет способна принимать лайнеры типа Ан-124 "Руслан" (по габаритам) и Boeing 747-8F (по нагрузке).

Существующую ВПП длиной 2,7 км, которая была построена в середине 1960-х годов и уже исчерпала свой ресурс, планируется переделать в рулежную дорожку с расширением стоянок для грузовых и пассажирских самолетов.

Аэропорт Южно-Сахалинска имеет статус международного с 1990 года, допущен к приему/выпуску более 30 типов воздушных судов, является базовым для авиакомпании "Аврора". Он принадлежит правительству Сахалинской области.