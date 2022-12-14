"Как только турпоток перешагнет рубеж в 4 млн человек ежегодно, отрасль начнет себя окупать. И это — одна из основных задач в среднесрочной перспективе, думаю, мы сможем ее реализовать в ближайшие года три", — сказал Голубев.

По его словам, в январе-октябре 2022 год регион посетили более 3 млн туристов.

"Особенности географического положения обеспечивают нас постоянным турпотоком. Однако, если мы задержим транзитных гостей на день-другой, то они обязательно сюда вернутся. Мы должны просто правильно показать Ростовскую область, встретить, накормить — со всем донским гостеприимством", — отметил губернатор.

Важным направлением является также развитие детского туризма. "У меня есть идея создания детской республики. Побережье теплого Таганрогского залива, интересные локации, места досуга, образования и культуры позволяют организовать отдых не просто в лагерях, а в целом комплексе", — добавил он.