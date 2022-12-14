"Рост по итогам 2022 года будет, но незначительный — примерно 3-4%. При значительном увеличении интереса к Белокурихе сам турпоток ограничен местами размещения. Новые места размещения появляются, но при этом политика крупных санаториев — улучшение комфортабельности размещения", — отмечает Базаров.

По его словам, по итогам 2021 года курорт посетили более 270 тыс. человек.

Базаров обратил внимание на то, что в текущем году ожидается увеличение турпотока на новогодние праздники. Планируется, что курорт посетят примерно 45 тыс. человек.

Ранее сообщалось, депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания поддержали законопроект о продлении взимания курортного сбора до 31 декабря 2024 года.

С момента старта эксперимента город-курорт Алтайского края Белокуриха получил от отдыхающих 160 млн рублей курортного сбора. Размер курортного сбора останется на прежнем уровне — 50 рублей.

Также сообщалось, что в 2022 году прогнозируемый объем поступлений составит порядка 50 млн рублей.