Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток за фингод, который завершился в сентябре, составил 277,3 млн евро по сравнению с 2,47 млрд евро годом ранее. Это обусловлено хорошими результатами летнего сезона. В июле-сентябре компания отправила на отдых 7,6 млн человек, что составляет 93% от уровня допандемийного четвертого квартала 2019 года.

Тем не менее, чистый убыток TUI оказался больше среднего прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, в 158 млн евро.

Базовая прибыль до процентных и налоговых выплат (EBIT) составила 408,7 млн евро против убытка в 2,08 млрд евро годом ранее.

Выручка выросла практически в четыре раза — до 16,54 млрд евро по сравнению с 4,73 млрд евро. Средний прогноз экспертов предполагал 16,42 млрд евро.

TUI планирует в 2023 фингоду получить существенный рост выручки и базовой EBIT.