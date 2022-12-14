"Хорошая погода позволила аэропорту войти в штатный режим работы еще минувшим вечером. Во вторник мы приняли все ранее задержанные рейсы, начиная с понедельника. В результате в Калининград прилетело более 30 самолетов", — сказала Грицун.

По ее словам, однако в расписании среды 14 декабря есть задержки прибытия воздушных судов в "Храброво". Это связано с работой аэропортов в других городах России, где непогода не позволяет отправлять самолеты. Но таких рейсов минимальное количество.

Как сообщалось, в понедельник и вторник "Храброво" работал с перерывами из-за сильного снегопада. В результате часть рейсов была задержана.