"В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался 13 декабря 2022 года в 22:40 местного времени, однако по инициативе авиакомпании перенесен предварительно на 14 декабря 2022 года в 22:40 минут", — говорится в сообщении

Выполнения рейса ожидают 163 пассажира, в том числе пять детей.

"В ходе личного приема граждан в аэропорту Новосибирским транспортным прокурором установлены факты нарушения прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", — говорится в сообщении.

Транспортный прокурор направил руководителю авиакомпании S7 Airlines представление об устранении нарушений закона с требованием о предоставлении пассажирам питания и их размещении в гостинице.

Требования были выполнены, уточнили "Интерфаксу" в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В авиакомпании запрошен комментарий о сложившейся ситуации и причинах задержки авиарейса.