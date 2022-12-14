"Территория нового парка будет включать три отдельных кластера, расположенных в Сусуманском и Ягоднинском городских округах Магаданской области. Его общая площадь составит более 742 тыс. га", — сообщает пресс-служба российского правительства в среду.

Отмечается, что парк позволит сохранить ландшафт и природные комплексы бассейна верховьев реки Колымы, а также археологические и геологические памятники у Черского хребта.

Особо охраняемой природной территории присвоили имя Александра Андреева — известного орнитолога и зоолога, изучавшего птиц, живущих в Магаданской области и на других северных территориях. Разработки, представленные в его монографии "Эталоны природы Охотско-Колымского края", стали основой идеи создания нацпарка.