По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы задержаны 44 рейса, еще 9 отменены.

Больше всего рейсов — 26 соответственно задержано и 4 отменено в "Домодедово", еще 9 рейсов задержано и 4 отменено во "Внуково", а также 9 рейсов задержано и 1 отменен в "Шереметьево".

Причерноморский циклон принес в столичный регион сильные осадки и похолодание, ночью в городе выпало 11 мм осадков в виде снега, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Прирост осадков за ночь в Москве составил около 20% месячной нормы. Температура воздуха к 6:00 опустилась до минус 5 градусов", — сказал представитель метеобюро в среду.

По предварительным оценкам метеобюро, с субботы в Москве выпало уже 52 мм осадков — более 90% месячной нормы.

Синоптики прогнозируют, что снегопад в Москве прекратится после полудня, а ближайшей ночью в столичном регионе подморозит до минус 10 градусов.