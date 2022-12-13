Протяженность реконструированного тоннеля — 496 метров. Работы по реконструкции велись два года. Стоимость проекта составила более 1,1 млрд рублей.

Отмечается, что в ходе реконструкции были смонтированы системы вентиляции, дымоудаления, водоотведения с проезжей части, проложены противопожарный водопровод, силовой электрокабель для работы всех систем жизнеобеспечения тоннеля и безопасного движения. Также установлены камеры видеонаблюдения, усилены и укреплены участки дороги. Для ее защиты от камнепадов на горные склоны у подъездов к тоннелю наброшены защитные сетки.

"Безусловно, современная логистическая инфраструктура — неотъемлемая часть комплекса "Мамисон". Уже со следующего года здесь начнутся масштабные работы по строительству инфраструктуры — спортивной, гостиничной, досуговой. Все идёт в штатном режиме. Мы уверены, что после запуска крупного комплекса турпоток в нашу республику увеличится в разы", — приводятся в сообщении слова председателя правительства республики Бориса Джанаева.

Как сообщалось, в апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства горнолыжного курорта. В рамках этого этапа будут построены пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью около 3,38 тыс. м и 1 тыс. 774,4 м соответственно. В комплексе также будет сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора.

Стоимость строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон", по последним данным, оценивается в 19 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Якорным инвестором выступает уроженец Северной Осетии бизнесмен Владимир Гуриев. Приступить к строительству планируется в 2022 году.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".