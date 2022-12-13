"Цель утвержденной концепции городской дорожной сети — разгрузить главную артерию курорта, проспект Победы, и связать все населенные пункты города, включая особую экономическую зону "Солнечная долина", — приводятся в сообщении слова главы Кисловодска Евгения Моисеева..

В частности, запланировано строительство трех объездных дорог — "Западный обход", "Северный обход" и "Северо-Западный обход", являющейся также кольцевой.

На строительство этих дорог предполагается направить более 22 млрд рублей, уточнил Моисеев.

Основное финансирование планируется привлечь по комплексной программе развития Кисловодска до 2030 года.

На первом этапе начнется строительство "Западного обхода". Проект новой объездной дороги подготовят в следующем году.