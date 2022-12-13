"Аэрофлот" открыл продажи на прямые рейсы авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга в Объединенные Арабские Эмираты. Полеты будут выполняться в аэропорт Дубая "Аль-Мактум" четыре раза в неделю с 28 декабря", — говорится в сообщении.

Согласно расписанию, рейсы планируются по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Полеты будут выполняться на воздушных судах А319.

Как ранее сообщала пресс-служба ВВСС — оператора петербургского аэропорта "Пулково", Дубай в текущем году входит в топ-5 самых популярных международных направлений из северной столицы.

В настоящее время ежедневные полеты из Дубая в Петербург осуществляет авиакомпания Emirates. Кроме того, с 20 января 2023 года регулярные рейсы по этому маршруту начнет авиакомпания Flydubai (ОАЭ).