"Оперативным дежурным ЮРПСО МЧС удалось связаться с пропавшим туристом по телефону — мужчина сообщил, что он заблудился, но здоров и не получил никаких травм", — сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России во вторник.

Однако турист не смог объяснить спасателям свое местонахождение или прислать координаты из-за плохой телефонной связи.

"Поиск туриста продолжается", — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, двое мужчин 9 декабря отправились в поход в район хребтов Ажек и Алек. Утром 11 декабря один из них остался в эко-поселении "Ажек", а другой ушел в сторону горы Семеновский Шпиль через хребет Алек и не вернулся.

Для поисково-спасательных работ с базы ЮРПСО МЧС выехали две смены спасателей. Также самостоятельный поиск организовал друг туриста, который изначально и позвонил в МЧС.

Туристы не регистрировались в спасательных службах.