"Восстановлением дворца в Ропше занимается компания "Роснефть". Мы до конца года должны решить ряд вопросов, связанных с красными линиями, с кадастровыми участками, с переносом охранных зон. Следующий год — это проектирование, проект реставрации дворца и территории вокруг дворца", — сказал он.

Глава региона отметил, что в 2024 году "если все сложится хорошо, есть желание начать реставрацию дворца".

Как сообщалось, в октябре 2016 года Минкультуры и "Роснефть" направили письмо в адрес президента РФ с просьбой передать дворцово-парковый ансамбль "Ропша" в долгосрочную аренду "Роснефти", при этом нефтяная компания за собственный счет проведет реставрацию памятника. В феврале 2017 года действующий в то время министр культуры РФ Владимир Мединский сообщал журналистам, что дворец, который может быть передан в аренду "Роснефти" на 99 лет на условиях его восстановления, останется в федеральной собственности. Затем сообщалось, что форма владения при передаче дворца определится позднее.

В свою очередь директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая сообщала, что Ропшинский дворец должны были передать компании "Роснефть" до конца 2019 года. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что процесс передачи памятника компании еще не завершен.

Ропшинский дворец — бывший дворец Романовых, входит в состав памятника всемирного наследия "Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников". Дворец, пребывающий в разрушенном состоянии, ведет свою историю от усадьбы, устроенной Петром Первым. Строительство усадьбы началось в 1725 году. Спустя годы по поручению Елизаветы Петровны по проекту архитектора Растрелли был создан комплекс построек, обустроены Нижний и Верхний сады.