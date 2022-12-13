"Более двух миллионов человек посетили государственные музеи Подмосковья с начала текущего года", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

За аналогичный период 2021 года более 1,8 млн человек посетили государственные музеи региона, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

По данным ведомства, лидером по посещаемости в этом году стал музей "Новый Иерусалим", его гостями стали свыше 500 тысяч человек. На втором месте музей-заповедник А.С. Пушкина, его посетили более 247 тысяч человек. Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского с начала года принял свыше 208 тысяч посетителей.

В Московской области расположено более 100 музеев, из них — 12 и два их филиала областного подчинения, 57 муниципальных, четыре — федеральных, а также частные музеи.