"Аналогичных изданий, посвященных поздней карельской бронзе, в России нет. Несколько подобных каталогов были изданы в Петрозаводске, но настолько всеобъемлющее издание по карельской археологии IX-XV веков раньше было только на финском языке", — приводятся в сообщении слова главы комитета по сохранению культурного наследия региона Владимира Цоя.

По данным пресс-службы, в издании описаны свыше 500 этнографических предметов, которые хранятся в музее. Среди них — типичные для карельской культуры предметы XI-XIII веков. Например, мужские и женские фибулы, которые использовались в повседневной жизни, а также для погребальных обрядов.

"Есть совершенно удивительные вещи, такие, как маленькая литая иконка. Она плохо сохранилась, но мы можем утверждать, что образ был выполнен новгородскими мастерами в конце XIII — начале XIV века", — добавил Цой.

Издание также размещено на сайте государственного каталога музейного фонда России.