"Соглашение станет крупнейшим для рынка широкофюзеляжных самолетов в истории коммерческой авиации" — говорится в сообщении United.

Контракт также предусматривает опцию поставки дополнительных 100 самолетов данной модели. Авиаперевозчик рассчитывает получить лайнеры в период с 2024 по 2032 год.

United планирует заменить новыми 787 Dreamliner старые дальнемагистральные самолеты Boeing 767 и Boeing 777.

Кроме того, авиакомпания заказала у Boeing 56 новых узкофюзеляжных самолетов 737 Max, которые рассчитывает получить в 2027-2028 году.

В пресс-релизе United не уточняется цена самолетов в рамках контракта и как компания намерена финансировать заказы. По приведенным CNBC оценкам, в общей сложности новые лайнеры обойдутся авиаперевозчику в $43 млрд.

В то же время в документах, поданных United в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США во вторник, компания сообщила, что планирует капзатраты в размере $9 млрд в следующем году и $11 млрд в 2024 году.