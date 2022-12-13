"На Новый год немного ситуация оживилась, пошли заказы. Некоторые загрузились: кто на 50%, кто на 70%", — сказал Константинов.

В целом, по его словам, туристическую отрасль "потрепало" в этом году, еще предстоит оценить ее состояние после выплаты компенсаций на сохранение занятости.

При этом основной задачей спикер назвал подготовку к следующему туристическому сезону. Для этого в условиях отсутствия авиасообщения важно полноценное открытие Крымского моста, отметил он.

"Если это произойдет в оговоренные сроки и будет оптимизирована система досмотра, чтобы для людей это не было слишком долго, то есть все основания планировать, что следующий сезон будет достаточно неплохом, относительно, конечно", — добавил Константинов.

Официальные коллективные средства размещения Крыма приняли за три квартала на треть меньше отдыхающих, чем годом ранее, сообщила руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина на заседании экономического совета при председателе Госсовета Крыма во вторник.

Как сообщалось, турпоток в Крым снизился в текущем году из-за закрытия аэропорта после начала спецоперации. Так, летом полуостров принял на 19% меньше туристов, чем годом ранее.