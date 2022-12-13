"Комитет РСТ по приключенческому туризму в конце ноября провел опрос туроператоров, специализирующихся на активных турах по России. Он показал, что в различных регионах России продажи активных туров в 2022 году шли с разной динамикой, но практически все компании отмечают рост спроса в среднем не менее, чем на 30%", — рассказал Мамонтов на пленарной сессии в рамках съезда РСТ.

По данным комитета, на некоторых территориях рост числа обслуженных туристов значительно больше: например, на Сахалине и Курилах он достигает 100%. Выросли также потоки туристов на Кольский полуостров, Северный Кавказ, Чукотку, Новую Землю, в Красноярский край, Туву, Хакасию, на летний Байкал, в Карелию, Архангельскую и Тверскую области. В то же время снизилась популярность зимних туров на Байкал, есть падение по Камчатке, Алтаю, Шантарским островам в Охотском море

По данным туркомпаний, средний чек на активный тур вырос в 2022 году вырос в среднем на 10-30%.

Как отметил Мамонтов, опрос также позволил выявить несколько больших трендов в приключенческом туризме, которые отметили все туроператоры. Это сокращение глубины бронирования на 10-50%, связанное с тем, что туристы опасаются возможности срыва поездки из-за общей неопределенности ситуации в стране. Заметно также повышение запроса на безопасность. Кроме того, растет интерес к приключенческим турам у людей, которые раньше не были любителями этого вида туризма.

"Поэтому растет запрос на комфорт, умеренные физические нагрузки. Среди потребителей нашего продукта – все больше туристов, не приспособленных к сложным походным условиям, не имеющих хорошей физической формы, но ожидающих от туроператоров высокого уровня сервиса", — сообщил представитель РСТ.

Мамонтов добавил, что критической проблемой этого сегмента туротрасли сейчас становится ситуация с аттестацией гидов-проводников, которую по вступившему в силу 1 июля закону все они должны пройти до 1 июля. Ни одна организация пока не получила права проводить такую аттестацию, что ставит летний сезон в активном туризме под угрозу срыва. По оценкам РСТ, в этом бизнесе занято порядка 10 тыс. человек.