"Строителям так понравилось работать, хотят до Арзамаса трассу пустить в следующем году уже 9 сентября — 400 км. А 20 декабря — закончить всю трассу до Казани", — сказал Хуснуллин во вторник на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры, которую в режиме ВКС провел президент РФ Владимир Путин.

Президент инициативу одобрил. "Так и сделаем", — согласился Путин.

Строящаяся скоростная магистраль М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, ввод которой в эксплуатацию запланирован на 2024 год, станет частью международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай". Ее протяженность составит 810 км. Четырехполосная платная скоростная автодорога позволит разгрузить федеральную трассу М7 "Волга", а также связать крупнейшие региональные центры и агломерации с сетью скоростных дорог европейской части России.

8 сентября 2022 года при участии Путина на первом пусковом комплексе нулевого этапа М-12 в Московской области было открыто движение по 22,5 км трассы от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) до федеральной дороги А-108 (Московское большое кольцо).