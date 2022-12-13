"В рамках государственно-частного партнерства на 2025-2026 годы (параллельно с реконструкцией полосы) в аэропорту Астрахани запланировано строительство нового аэровокзального комплекса, общая площадь которого составит 6-8 тыс. кв. м", — приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора холдинга "Новапорт" по южному кластеру Сергея Дмитриева.

Пресс-служба отмечает, что эксперты провели "предпроектные проработки и инструментальные исследования плоскостных сооружений" аэропорта для включения реконструкции аэродрома в проект комплексной программы магистральной инфраструктуры РФ на 2025-2030 годы.

Проектировщик предложил несколько вариантов реконструкции искусственных покрытий аэродрома и строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астрахани. Один из вариантов предусматривал закрытие аэропорта на срок от 6 до 12 месяцев.

"При этом очевидно, что холдингом "Новапорт" данный вариант не рассматривается, так как это приведет к ряду значительных ограничений, в том числе к снижению транспортной доступности региона", — подчеркивается в пресс-релизе.