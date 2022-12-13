Как поясняется на сайте кабмина, экспертный совет при правительстве – консультативный орган, который обеспечивает взаимодействие правительства с экспертным сообществом. Среди его основных функций – подготовка предложений и информационно-аналитических материалов по достижению национальных целей развития, реализации национальных проектов, государственных программ, инициатив социально-экономического развития России.

Текущий состав совета был обновлен в конце 2021 года.

Ростуризм был упразднен указом президента от 20 октября, а его полномочия по регулированию туризма переданы в Минэкономразвития. В министерстве созданы два департамента – Развития туризма и Реализации проектов в сфере туризма. Представитель Догузовой сообщал, что она отказалась от предложения стать заместителем министра экономического развития, курирующим туризм.