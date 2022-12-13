Торжественное открытие состоится 17 декабря на главном тюменском катке в районе набережной Туры.

В областной научной библиотеке им.Менделеева пройдут мастер-классы по ковроткачеству, выставка книг по истории сибирского ковра.

На другой площадке — в музейном комплексе им. Словцоа — гости фестиваля смогут научиться ткать мини-гобелен, мастерить народную куклу, сфотографироваться на фоне репродукции картины "Взятие снежного городка", побывают на ремесленной ярмарке.

Мероприятие организовано областным правительством и администрацией Тюмени.

Традиционный тюменский ковер является официально закрепленным народным промыслом в Тюменской области. В 2014 году тюменские ковровщицы из шерстяных ниток выткали репродукцию картины Василия Сурикова "Взятие снежного городка". Картина была выбрана не случайно — именно на ней художник изобразил знаменитый тюменский ковер.

Размер картины-ковра — 4 метра на 2,5 метра, над его созданием шесть мастериц-ковровщиц из Ишима работали восемь месяцев. Все оттенки цветов шерстяных ниток получены при помощи натуральных красителей, в основном это различные травы и цветы.