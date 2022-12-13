"Опережающее финансирование, системная работа позволяет нам сделать от Москвы до Крыма сплошную дорогу постоянную", — сказал Хуснуллин на церемонии открытия нескольких дорожных объектов в формате ВКС с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он добавил, что важнейшим вопросом было расширение трассы М-4 "Дон", она будет полностью скоростной до Ростова-на-Дону.

Хуснуллин также подчеркнул, что по поручению президента ускорен обход Ростова-Аксая. Запустить дорогу планируется уже в начале лета 2023 года, на год раньше срока. Далее эту дорогу запустят до Краснодара, трасса в обход Краснодара также будет сдана к началу лета.

"И вот по Азовочерноморскому бассейну, то, что вы поручали сделать дорогу до Керчи, до Керченского моста — в этом году обход Анапы уже закончен. В следующем году закончим от Анапы до Керченского моста. И участок от Краснодара до Керченского моста — большую часть закончим в 2023 году и, наверно, часть уйдет на 2024. Но по контракту у нас конец 2024 года", — отметил Хуснуллин.