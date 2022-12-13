Согласно результатам исследования, опубликованным во вторник на портале, чаще продлить таким образом свой отдых на новогодний период собираются сограждане с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей (13%).

В свою очередь, 78% россиян не намерены брать отпуска до ли сразу после новогодних выходных, отмечают в SuperJob.ru. При этом женщины чаще занимают такую позицию, чем мужчины — 81% и 75% респондентов соответственно.

По данным исследования, 13% сограждан или почти каждый восьмой пока не определились с тем, будут ли они продлевать таким образом отдых на новогодний период или нет.

Опрос был проведён 22 ноября — 5 декабря 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, работающих по фиксированному графику, в 375 населённых пунктах РФ, во всех федеральных округах.