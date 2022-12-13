Терминал площадью 5,5 тыс. кв. м оборудован телетрапом, лифтами и эскалатором, высокотехнологичными системами обработки багажа, регистрации, досмотра, системами безопасности. Пропускная способность комплекса составит более 1,5 млн пассажиров в год.

Строительство велось с декабря 2020 года. Инвестиции в проект составили 2,2 млрд руб.

"Когда мы начали заниматься (аэропортом Владикавказа — ИФ), объем пассажиропотока был 300 тыс. человек. Мы сегодняшний год заканчиваем с 800 тыс. человек, а терминал, который мы будем открывать сегодня, построен на 1,5 млн человек", — заявил владелец "Новапорта" Роман Троценко в ходе открытия терминала в режиме ВКС с участием президента Владимира Путина, которое транслировал телеканал "Россия 24".

Как сообщил на церемонии открытия глава Северной Осетии Сергей Меняйло, за 9 месяцев 2022 года пассажиропоток аэропорта вырос на треть, и тенденция к дальнейшему росту есть.

"Но у меня есть просьба — так как у нас объем пассажиропотока растет и аэропорт международный, мы с Минтрансом РФ согласовали вопрос открытия пункта пропуска. Но для этого необходимы соответствующие средства в размере 500 млн рублей. И второй момент: так как у нас есть международные рейсы, а аэропорт работает не круглые сутки, мы с Минтрансом РФ сейчас решаем вопрос, чтобы аэропорт стал круглосуточным. Я прошу Вас, Владимир Владимирович, дать соответствующее поручение", — обратился Меняйло к президенту РФ.

Развитие транспортной инфраструктуры и авиасообщения будет способствовать увеличению турпотока в Северную Осетию, отмечается в справочной информации к открытию. В настоящее время в республике ведется строительство горнолыжного курорта "Мамисон", тематического парка "Алания парк", туристских комплексов "Горная Дигория" и "Кахтисар".

Международный аэропорт "Владикавказ" — единственный аэропорт республики Северная Осетия — Алания. Пассажиропоток аэропорта в 2021 году вырос на 45%, до 706 тыс. человек.