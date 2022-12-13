"Проект берегоукрепления Цесовской набережной уже практически готов. До февраля 2023 года он будет проходить государственные экспертизы, в том числе экологическую и историко-культурную. Проект благоустройства находится в стадии разработки", — сказал Болотов.

Единая набережная реки Ангары в Иркутске имеет протяженность 11 км от плотины Иркутской ГЭС до устья реки Ушаковки. Условно она разделена на шесть частей, только три из которых в настоящее время благоустроены: Нижняя набережная, Бульвар ветеранов, где находится Вечный огонь, и бульвар Гагарина. Цесовская набережная разделяет два бульвара, пройти там вдоль берега Ангары сейчас невозможно.

"Цель проекта — объединить уже существующие пространства и создать новые, чтобы в итоге получилась красивая, современная цельная прогулочная зона. Первый участок, на котором сейчас идет работа, — Цесовская набережная. Его протяженность — примерно 5 км. Реконструкция позволит сделать непрерывным пешеходное движение вдоль Ангары", — уточнил Болотов.

Кроме того, по словам мэра, подготовлен проект берегоукрепления участка набережной от плотины ГЭС до бульвара Постышева.

"Сейчас ведем работу по корректировке документов с требованием сегодняшних госпрограмм. В последние годы значительно выросли сбросные расходы Иркутской ГЭС. Твердо убежден: набережная для Иркутска — это не только про то, что должно быть красиво, но и про защиту населения. Шаг за шагом мы идем к созданию единой набережной города. К 2026 году этот значимый проект должен быть реализован", — подчеркнул мэр.