"15 лет ведется реализация проекта (Музейного комплекса Третьяковской галереи — ИФ). И на сегодня этот проект будет завершен однозначно. На площадке трудятся строители, которые в 2024 оду обеспечат ввод этого объекта", — сообщил Оганесян во вторник на пресс-конференции, посвященной подведению итогов деятельности публично-правовой компании в 2021-22 годах и планам на 2023 год.

Как добавила директор департамента по строительству объектов культуры ППК "Единый заказчик в строительстве" Наталья Зарубина, новый корпус достался компании как объект долгостроя.

"Мы его взяли замороженным, но за два года реализации проделали большой фронт работ. Фасад полностью закрыли, ближе ко второму кварталу 2024 года новый комплекс распахнет свои двери для посетителей", — сказала Зарубина.

Она напомнила, что в состав комплекса входит большое фондохранилище, реставрационные мастерские, вернисажная часть.

Открытие нового здания Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной планируется с 2007 года. Концепция и проектная документация неоднократно менялись. В 2013 году был проведен закрытый конкурс, семь компаний-участниц представили свои проекты анонимно, под цифровыми кодами. Победил проект архитектурной мастерской "SPEECH Чобан & Кузнецов" под руководством Сергея Чобана. Дальнейшие скандалы с отставкой руководства галереи и завышением стоимости строительства превратили объект в типичный долгострой.