"Мы вместе с коллегами в течение следующего года планируем в рамках обновления стандартов деятельности принять стандарт по устойчивому туризму, который станет ориентиром для бизнеса, для территорий регионов, как развиваться с учетом трендов", — сказала она на пресс-конференции во вторник.

Как отметила Рыбакова, для российской туриндустрии очень важно наличие ESG-рэнкинга, в основе которого лежат принципы устойчивости environmental, social, governance.

В свою очередь, первый вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Христофор Константиниди уточнил, что разработка стандартов устойчивого туризма велась Ростуризмом и Россстандартом в этом году, а на базе МГУ им. М.В. Ломоносова были подготовлены методические рекомендации по внедрению концепции в регионах, на курортах и в отдельных средствах размещения.

"В стране ведется большая работа по развитию туринфраструктуры, созданию новых туркластеров, обеспечивается большое финансирование туристических проектов в формате ГЧП и растут частные инвестиции. Решая сегодня экономические задачи, мы можем нанести непоправимый ущерб природе, экологии, культурно-историческому наследию, пребыванию малых и малочисленных народов. Концепция устойчивого развития позволяет решить эти задачи", — сказал он.

Согласно данным ESG-рэнкинга, подготовленного Национальным рейтинговым агентством (НРА), по итогам 2022 года Краснодарский край занял первое место по развитию устойчивого туризма среди 85 субъектов РФ.

"Лидерство в устойчивом развитии это, безусловно, работа как бизнеса, так и органов власти. Со стороны власти сформирована система стратегического управления туризмом, механизмы и меры поддержки отрасли, а со стороны бизнеса есть успехи как лучшие практики. Это и раскрытие информации об устойчивом развитии по международным стандартам на двух крупных курортах – "Красная Поляна" и "Роза Хутор". Это уникальная практика для российской туриндустрии", — пояснил Константиниди.

Второе место занял Санкт-Петербург: в городе реализована благоприятная институциональная среда, предприятия туриндустрии проявляют интерес к получению экологической социальной маркировки, созданию досуговой безбарьерной среды и так далее. Третье место заняла Москва, собрав лучшие практики устойчивого туризма. В топ-5 также вошли Татарстан и Московская область.

Костантиниди добавил, что для создания рейтинга использовались статистические показатели по 2022 году. В том числе, учитывались вклад туризма в ВРП, уровень зарплат в отрасли, выраженность сезонного фактора и другие показатели. В дальнейшем, по его словам, ESG-рэнкинг будет составляться ежегодно.

Устойчивый туризм – это путешествия, которые не наносят ущерба местам, куда приезжают туристы. В частности, речь идет о сохранении экологии, культурного наследия, образа жизни и традиций местных жителей тех городов, курортов, и природных объектов, которые принимают большие потоки туристов. Как правило, принципы устойчивого туризма включают сохранение природных ландшафтов и животного и растительного мира, сортировку отходов и раздельную переработку мусора, внимание к проблемам изменения климата, отказ от экскурсий, которые могут нанести вред животным или окружающей среде, экономию воды и других ресурсов.