Согласно новому прогнозу Lufthansa, её скорректированная EBIT в этом году составит около 1,5 млрд евро вместо ожидавшихся ранее 1 млрд евро.

Подразделение Lufthansa Cargo, занимающееся грузоперевозками, и Lufthansa Technik, работающее в сфере техобслуживания самолетов, могут зафиксировать рекордные показатели в текущем году, полагает руководство компании.

Годовая отчетность Lufthansa будет опубликована 3 марта 2023 года.

Капитализация авиаперевозчика с начала текущего года подскочила на 30% и в настоящее время составляет около 9,2 млрд евро.