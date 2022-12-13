"В этом году празднование пройдет без массовых мероприятий, концертных программ и дополнительных затрат на новогодние украшения. Городские улицы, парки и общественные пространства украшают иллюминацией и оборудованием, уже имеющимися в наличии", — говорится в сообщении.

По словам регионального министра культуры Татьяны Рыбкиной, основной акцент будет сделан на детские праздники.

Губернаторские елки смогут посетить более 32,5 тыс. детей из многодетных, малообеспеченных семей, из семей-беженцев и семей участников СВО, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также одаренные дети по направлениям культуры, спорта и образования.

Детские новогодние представления пройдут в Туле и во всех районных домах культуры. В восстановленном ДК в Узловой пройдет новогодний кадетский бал.

В Тульском цирке пройдут новогодние представления для детей. 23 декабря в Тулу прибудет поезд Деда Мороза.

Новогодние мероприятия состоятся в Тульском кремле, ремесленном дворе "Добродей", кластере "Октава", во всех музеях, библиотеках, театрах и Домах культуры.

"Жители региона от 14 до 22 лет могут воспользоваться "Пушкинской картой" и бесплатно посетить новогодние мероприятия в региональных учреждениях культуры", — отметила Рыбкина.

На центральной площади Тулы с 25 декабря начнут работать детские аттракционы, здесь же 16 декабря откроется губернский каток, который по традиции будет работать до весны.

В парковых зонах областного центра и в парке "Патриот-Тула" стартовал проект "Зима по-тульски".

Все желающие смогут принять участие в зимних мероприятиях по четырем направлениям: "Спорт", "Культура", "Детство" и "Спецпроекты". На главном кинокатке в Центральном парке будут транслировать советские новогодние фильмы.

Как подчеркнул губернатор Алексей Дюмин, в праздничные дни особое внимание необходимо уделить безопасности, охране общественного порядка и антитеррористической защищенности объектов.