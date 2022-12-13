"Приезжает много (гостей — ИФ). Летом ездили практически семь дней в неделю, сейчас, конечно, больше в воскресенье и на каникулах. Очень много школьников приезжает. Минимум 100 тыс. туристов в год (принимаем — ИФ)", — сказал Шагалеев.

Мэр отметил, что Иннополис достаточно быстро меняется и растет по числу жителей (в 2022 году население города выросло на 1369 жителей).

"7,6 тыс. человек в городе находится ежедневно, из них около 5 тыс., проживают, а остальные — это маятниковая миграция из Казани, Зеленодольска и близлежащих поселений", — добавил Шагалеев.

По оценке мэра, до 2025 года численность жителей города вырастет до 15 тыс. человек.

Иннополис находится в Верхнеуслонском районе Татарстана. Это первый российский город для ИТ-специалистов. Он был заложен в 2012 году, а через три года, 9 июня 2015 года, был дан официальный старт жизни Иннополиса. В городе работает университет, где студенты получают высшее ИТ-образование и участвуют в научных исследованиях в этой области.