"Минэкономразвития планирует продолжить прием заявок на субсидирования внутрироссийских чартеров в следующем году. Мера и дальше будет реализовываться в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". При этом, правила предоставления субсидии позволят туроператорам получить компенсацию за рейсы как 2022, так и 2023 года", — говорится в сообщении.

Как отметил заместитель гендиректора туроператора FUN&SUN Александр Сирченко в выступлении на XIX съезде Российского союза туриндустрии (РСТ) в понедельник, до настоящего времени окно для сдачи документов на субсидии по чартерным перевозкам туристов в регионы в 2022 году не было открыто, а судьба программы турбизнесу не известна. Как считают представители туротрасли, это затрудняет планирование полетных программ на летний сезон 2023 года.

Правительство РФ в 2022 году направило на предоставление субсидий 1,2 млрд рублей.

Туроператоры при поддержке Ростуризма в 2020 году начали организацию чартерных программ для доставки туристов в регионы России, куда дорого лететь на регулярных рейсах. Ведомство компенсировало таким туркомпаниям 50% стоимости фрахта самолета, что позволяло снизить стоимость турникетов в 1,5-2 раза. Предполагалось, что что такая мера поддержки будет действовать до 2024 года включительно, однако после ликвидации Ростуризма информации о ее пролонгировании не было.

В рамках программы субсидирования в 2022 году туроператор FUN&SUN организовал перевозку туристов в регионы почти по 20 направлениям.