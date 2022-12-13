На внутренних линиях было обслужено 1,253 млн человек, на международных — 32,4 тыс. пассажиров.

"География полетов насчитывала 38 направлений, рейсы по которым выполнялись 13 авиакомпаниями. Самыми популярными направлениями, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Ереван, Новосибирск и Екатеринбург", — говорится в сообщении.

В настоящее время из аэропорта Волгограда также выполняются рейсы в Казань, Минеральные Воды, Нижневартовск, Нижний Новгород, Пермь, Сургут, Уфу и Челябинск. В рамках чартерной программы открыты направления в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

По данным пресс-службы, всего за 11 месяцев было выполнено 11,197 тыс. рейсов.