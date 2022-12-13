"Снегопад в регионе идет с перерывами, но аэродромные службы постоянно чистят взлетно-посадочную полосу. Это позволило принять этой ночью и утром несколько рейсов, которые должны были прибыть в понедельник днем. При этом ни один рейс вторника в "Храброво" не прибыл", — сказала Грицун.

По ее данным, по состоянию на 10:30 по местному времени задержаны семь рейсов за 13 декабря. Это самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Всего же во вторник аэропорт должен принять примерно 25 бортов и отправить столько же. И, скорее всего, многие рейсы начнут прибывать в Калининград во второй половине дня, когда ожидается улучшение погодных условий.

При этом аэродромные службы обеспечивают самолетам необходимые параметры сцепления шасси с посадочной полосой. Однако решение о посадке принимает командир воздушного судна в зависимости и от силы ветра: он боковой и довольно сильный, пояснила Грицун.

В понедельник аэропорт "Храброво" был на продолжительное время закрыт из-за сильного снегопада. Не смогли совершить посадку и ушли на запасной аэродром различные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и других городов.