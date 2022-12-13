"Более 11 тыс. учеников 5-9 классов из нашей республики приняли участие в программе школьного туризма, которая стартовала в сентябре. На его реализацию в этом году республика получила 55,7 млн рублей из федеральной казны, 22 млн выделил региональный бюджет. В следующем году финансирование программы вырастет — до 188,7 млн рублей из федерального бюджета и 75,5 млн из республиканского", — написал Хабиров в своем телеграм-канале во вторник.

Планируется, что в следующем году участниками программы станут более 37 тыс. школьников.

"Это федеральный проект, Башкортостан в нем стал пилотным регионом. "Пилот" оказался удачным. Ребята с удовольствием открывают для себя республику — уфимские школьники побывали в Нуримановском и Белебеевском районах, дети из Ишимбая и Салавата — в Уфе и Иглинском районе, подростки из Зауралья выбирают Сибай", — отметил глава региона.

По данным Хабирова, стоимость тура на одного учащегося составляет 7 тыс. рублей, однако участники программы, которых отбирают местные отделы образования, за них не платят. Проезд, питание, размещение в гостинице, экскурсии для них бесплатны. Продолжительность туристической поездки — не менее суток.

Ранее сообщалось, что четыре субъекта Приволжского федерального округа — Башкирия, Самарская область, Пермский край и Чувашия вошли в пилотный проект школьного туризма.

В Башкирии программа стартовала 3 сентября.