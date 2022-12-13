"Признать единственную заявку ООО "Здравница Чедер" и прилагаемые к ней документы соответствующими требованиям Закона РФ "О недрах". Утвердить окончательный размер разового платежа за пользование недрами в размере 1 млн 491,556 тыс. рублей", — говорится в тексте протокола. Отмечается, что аукцион был признан несостоявшимся. Лицензия предоставлена на 25 лет.

Как сообщалось, стартовый размер разового платежа составлял 1 млн 355,96 тыс. рублей.

Согласно открытым данным, "Здравница Чедер" в 2020 году выиграла конкурс на строительство санаторно-курортного комплекса на одноименном озере. Планировалась реконструкция действующего здания, строительство новых корпусов, инфраструктуры. С 1930-х годов по середину 2010-х на озере Чедер работал курорт с грязелечебницей.

Месторождение минводы расположено в 42 км от Кызыла, на западном берегу озера Чедер (соленое, минерализация воды изменяется в зависимости от сезонов года от 14 г/дм3 в апреле до 118 г/дм3 — в августе).

На Чедерском месторождении в период с 1963 года по 1987 год были пробурены три скважины (№№ 234, 307 и 207а), минвода скважины 234 утверждена для бальнеологического использования и для промышленного розлива, вода других двух скважин — только для бальнеологического использования. Степень минерализации и состав воды в скважинах различаются.

Балансовые запасы минводы во всех скважинах отнесены к категории В, в том числе по скважине 234 они утверждены в объеме 91 кубометр в сутки, по скважине 307 — 41 кубометр в сутки, по скважине 207а — 38 кубометров в сутки. Подземные воды в скважинах 234 и 207а находятся на глубине 4,5-4,7 м от поверхности земли, в третьей скважине — на глубине 15,9 метра.

"По сложности геологического строения и гидрогеологических условий Чедерское месторождение минеральных вод относится к III группе — с очень сложными гидрогеологическими условиями вследствие высокой изменчивости мощности и строения водоносных горизонтов и фильтрационных свойств вмещающих пород, с весьма сложными гидрохимическими условиями", — говорится в аукционной документации.

Согласно выписке ЕГРЮЛ от 13 декабря, ООО "Здравница Чедер" зарегистрировано в июле 2020 года, 100%-ный владелец компании — Ачыты Ондар.